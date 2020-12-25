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Израиль запланировал первым в мире побороть коронавирусный кризис 

Lenta.ru 2 часа назад
Израиль планирует первым побороть коронавирусный кризис
Фото: Ammar Awad / Reuters
Власти Израиля планируют первыми в мире побороть пандемию COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова приводит телеканал i24news.
«Израиль, скорее всего, будет первой страной, которая выйдет из коронавирусного кризиса в ближайшие недели», — заявил Нетаньяху. Он выразил надежду, к концу следующей недели Израиль начнет вакцинировать по 100 тысяч человек в день. При этом, по словам генерального директора министерства здравоохранения Хези Леви, Израиль уже сейчас является мировым лидером по количеству вакцинаций от коронавируса на душу населения.
В минувшее воскресенье в Израиле стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Нетаньяху первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer. По словам политика, он хотел послужить личным примером для всех израильтян.
Ранее посол Израиля в России Александр Бен-Цви сообщал, что страна планирует купить у России полтора миллиона доз вакцины «Спутник V». Он уточнил, что сейчас вакцина проходит проверку израильского Минздрава и в случае успешного прохождения будет закуплена.
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Коронавирус , Биньямин Нетаньяху , Минздрав РФ , Pfizer
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