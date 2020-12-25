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Стопкоронавирус.рф

Ученые доказали наличие иммунитета у людей со скрытой формой COVID 

Даня Виттиг 3 часа назад
Ученые Лондонского университета королевы Марии в Великобритании доказали наличие длительного иммунитета у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в мягкой или скрытой форме. Об сообщает Science Immunology.
Врачи изучили образцы крови у 136 медицинских работников на наличие антител и Т-лимфоцитов, которые перенесли легкую или бессимптомную инфекцию.
Выяснилось, что у большинства (89%) медицинских работников антитела сформировались через 16-18 недель после заражения. А также у большинства из них также наблюдались Т-клетки, нацеленные на различные части вируса.
У некоторых людей наблюдались Т-лимфоциты, но не было антител, а у других — наоборот. Однако у 66 процентов медицинских работников фиксировался высокий уровень защитных антител.
Т-клеточные реакции, как правило, были более выражены у людей с классическими симптомами COVID-19. Бессимптомная инфекция приводила к более слабому Т-клеточному иммунитету.
Ранее "Рамблер" сообщал, сколько жителей планеты перенесли коронавирус.
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Коронавирус , Видео
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