Ученые доказали наличие иммунитета у людей со скрытой формой COVID 

Ученые Лондонского университета королевы Марии в Великобритании доказали наличие длительного иммунитета у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в мягкой или скрытой форме. Об сообщает Science Immunology.

Врачи изучили образцы крови у 136 медицинских работников на наличие антител и Т-лимфоцитов, которые перенесли легкую или бессимптомную инфекцию.

Выяснилось, что у большинства (89%) медицинских работников антитела сформировались через 16-18 недель после заражения. А также у большинства из них также наблюдались Т-клетки, нацеленные на различные части вируса.

У некоторых людей наблюдались Т-лимфоциты, но не было антител, а у других — наоборот. Однако у 66 процентов медицинских работников фиксировался высокий уровень защитных антител.

Т-клеточные реакции, как правило, были более выражены у людей с классическими симптомами COVID-19. Бессимптомная инфекция приводила к более слабому Т-клеточному иммунитету.