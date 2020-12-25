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Попова оценила пользу профилактики COVID-19 против других инфекций 

Даня Виттиг 1 час назад
Попова назвала плюсы профилактики COVID-19
Фото: кадр из передачи "НТВ"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала профилактику коронавируса против других инфекций. Об этом сообщает РИА Новости.
Ношение маски, соблюдение дистанции и другие меры профилактики COVID-19 помогли россиянам защититься от целого ряда других заболеваний. Снижается заболеваемость корью, дифтерией, коклюшем и острыми респираторными инфекциями.
Кроме того, мытье рук способствовало снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Также России удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и от краснухи, добавила Попова.
Ранее "Рамблер" сообщал о каких болезнях говорят лопнувшие капилляры.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор
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