Попова назвала плюсы профилактики COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала профилактику коронавируса против других инфекций. Об этом сообщает РИА Новости.

Ношение маски, соблюдение дистанции и другие меры профилактики COVID-19 помогли россиянам защититься от целого ряда других заболеваний. Снижается заболеваемость корью, дифтерией, коклюшем и острыми респираторными инфекциями.

Кроме того, мытье рук способствовало снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Также России удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и от краснухи, добавила Попова.