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Врач предупредил переболевших COVID-19 о смертельной опасности алкоголя 

Lenta.ru 3 часа назад
Алкоголь может быть смертельно опасным для переболевших COVID
Фото: Lenta.ru
Употребление алкоголя людьми, переболевшими COVID-19, может привести к проблемам со здоровьем. Об этом врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев рассказал NEWS.ru.
По его словам, даже легкое похмелье для перенесших коронавирусную инфекцию опасно, в некоторых случаях возможна инвалидизация или смерть. Это связано с тем, что болезнь способствует образованию тромбов, и спиртное увеличивает вероятность отрыва одного из них.

«Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью», — предупредил медик.

Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян с коронавирусом от употребления спиртного на Новый год. Она отметила, что алкоголь ухудшает здоровье, сжижает кровь и ведет к интоксикации.
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Коронавирус , Игорь Лазарев , Елена Соломатина
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