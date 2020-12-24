Алкоголь может быть смертельно опасным для переболевших COVID

Употребление алкоголя людьми, переболевшими COVID-19, может привести к проблемам со здоровьем. Об этом врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев рассказал NEWS.ru.

По его словам, даже легкое похмелье для перенесших коронавирусную инфекцию опасно, в некоторых случаях возможна инвалидизация или смерть. Это связано с тем, что болезнь способствует образованию тромбов, и спиртное увеличивает вероятность отрыва одного из них.

«Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью», — предупредил медик.