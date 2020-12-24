Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале вакцинации против коронавируса новых групп граждан. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 декабря.

Так, с понедельника, 28 декабря, запись на вакцинацию открывают для работников сферы ЖКХ, общественного питания, спорта и органов охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру , суды.

По словам градоначальника, сделать прививку смогут также волонтеры и граждане, занятые в некоммерческих и религиозных организациях. Пункты вакцинации будут работать в праздники, уточнил он.

Вакцинация препаратом «Спутник V» стартовал в российской столице 5 декабря. В первую очередь привиться пригласили учителей, сотрудников городских служб, медицинских работников. 11 декабря прививочную кампанию распространили на работников МФЦ, культуры, а также сотрудников сфер торговли и услуг.