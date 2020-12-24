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Назван срок масштабного производства российской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Назван срок масштабного производства российской вакцины
Фото: depositphotos.com
Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал срок масштабного производства российской вакцины от коронавируса — «Спутник V». По его словам, к июлю 2021 года будет выпущено 30 миллионов доз, передает РБК.
По словам министра, в ближайшее время «Р-Фарм» и «Биннофарм» будут увеличивать объемы за счет внедрения дополнительного технологического оборудования.

«И сам Институт Гамалеи тоже сейчас уже монтирует дополнительное оборудование», — рассказал Мантуров.

Министр добавил, что до конца этого года будет выпущено 2,5 миллиона доз, а к весне 2021-го — количество препарата будет постепенно увеличиваться.
По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. По состоянию на четверг, 24 декабря, в стране выявили 29 935 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране умерли 53 096 пациентов.
В начале декабря в России стартовала масштабная вакцинация. По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкла Райана, вакцина от нового коронавируса может не дать защиту сделавшему прививку человеку на всю жизнь. Однако он отметил, что вакцинация — важный инструмент в борьбе с пандемией.
Кроме того, для массовой вакцинации россиян от COVID-19 есть препятствия. Дело в том, что препарат «Гам-КОВИД-Вак» в течение всего срока транспортировки и хранения необходимо держать в особом температурном режиме — не выше минус 18 градусов. Специалисты также указали на необходимость минимизировать влияние человеческого фактора: сейчас существует много ложноотрицательных тестов на коронавирус из-за того, что условия доставки и забора образцов не соблюдаются.
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Коронавирус , Денис Мантуров , Минпромторг , Р-Фарм
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