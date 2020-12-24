Мясников назвал фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома 

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с телеканалом "Царьград" перечислил фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома.

По его словам, их "море".

"И они не только от незнания, потому что сейчас мы многое знаем, а ошибки продолжаем делать", — заявил врач, подчеркнув, что протоколы лечения постоянно обновляются.

Так, Мясников привел в пример использование гидроксихлорокина и азитромицина — они, как отметил врач, оказались неэффективными.

Пустышками, по словам медика, оказались и противовирусные и иммуномодулирующие вещества. Он также подчеркнул, что сейчас всю надежду возлагают на вакцинацию.

Еще одной большой ошибкой является использование при лечении COVID-19 доксиметазона, а также прием кроверазжижающих препаратов и гормонов — их нужно использовать только при лечении в больнице, а во время лечения дома они могут только навредить человеку

"Самая фатальная ошибка, что мы не понимаем, что это две болезни", — заявил Мясников.

Одна из них — ковид, коронавирусное ОРЗ, как отметил он. Вторая болезнь — коронавирусная пневмония. Врач призвал не лечить ОРЗ как пневмонию, иначе прогнозы человека резко ухудшаются, а побочные явления такого лечения могут быть "просто ужасающими".

"Пневмонию, тяжелую, в госпиталях — это другое дело", — пояснил Мясников.

Ранее врач из "красной зоны" хирург Алок Мишра назвал одной из ошибок, приводящих к смерти при лечении коронавируса дома, прием огромных доз антибиотиков, а также оттягивание момента госпитализации. Он привел в пример одну из пациенток, которая приехала в больницу спустя пару недель с "выжженным" от антибиотиков иммунитетом. Врачи не смогли помочь женщине, и она скончалась. Врач-инфекционист Мария Мясникова посоветовала при лечении коронавируса дома чаще лежать на животе и много пить. Также заболевшим нужно выполнять дыхательную гимнастику. По мнению терапевта Андрея Кондрахина, одной из ключевых причин повторной госпитализации с COVID-19 является то, что люди часто прекращают прием необходимых лекарств при отсутствии симптомов. По словам иммунолога Михаила Костинова, многие люди думают, что самостоятельно могут вылечиться, а потому обращаются к врачам поздно.

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