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Стопкоронавирус.рф

Новый штамм коронавируса из ЮАР оказался более агрессивным 

Lenta.ru и ещё 1 19 часов назад
Новый штамм COVID-19 из ЮАР оказался опасным
Фото: Mike Hutchings / Reuters
В новом штамме коронавируса, обнаруженном в Южно-Африканской Республике (ЮАР), обнаружена мутация, которая делает его более агрессивным, чем исходный вариант вируса. Об этом заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей в интервью eNCA.
Грей рассказала, что новая мутация обнаружена в особой области белкового шипа на поверхности коронавируса, которая называется рецептор-связывающим доменом. Из-за мутации коронавирус легче прикрепляется к рецептору белка ACE2, который расположен в слизистой легких и ряда других органов.

«Это вызывает у нас озабоченность, поскольку делает вирус более заразным», — пояснила она.

Грей добавила, что похожие мутации могут быть обнаружены и в других странах. «Одна такая мутация была обнаружена у нас, похожая — в Великобритании, что говорит о том, что аналогичные мутации могут встречаться и в других частях света», — отметила она.
Новую разновидность вируса, получившую название 501Y. V2, обнаружили в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР). По данным специалистов, он мог циркулировать с конца августа.
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса за пределами ЮАР были зафиксированы в Великобритании. По словам министра здравоохранения страны Мэттью Хэнкока, случаи заражения новой мутацией обнаружили у контактировавших с инфицированными из африканской страны.
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Комментарии 1
Коронавирус , Нельсон Мандела
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