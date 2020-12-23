В Центре интеллектуальной логистики допустили третью волну COVID-19

В России третья волна пандемии коронавируса возможна, только инфекция будет распространяться медленнее. Об этом заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров , передает РИА Новости.

«То, что у нас процентный прирост за лето не опустился ниже значения 0,5 процента, говорит о том, что у нас возможно и сейчас не опустится. (…) В этой ситуации, (…) когда есть люди, которые заболевают заново, то вполне может быть. Хотя темпы, наверняка, если будет третья волна, они будут медленнее», — отметил ученый, подчеркнув, вероятность третьей волны допускает и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ранее Проценко заявил, что весь мир ждет третья волна коронавируса, как это было раньше с другими вирусными эпидемиями. Все предыдущие эпидемии, по его словам, протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. За последние сутки выявили 27 250 случаев зара