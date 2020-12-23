Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предостерегла пациентов с COVID-19 в беседе с РИА Новости.
«С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни»,
— заявила эксперт.
Баранова подчеркнула, что врачам следует наблюдать за пациентами, которым требуется продолжительное лечение, а также фиксировать, с какими остаточными вирусами они отправляются домой.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Проценко предупредил о третьей волне коронавируса.