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Биолог предостерегла пациентов, недолечившихся до конца от COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предостерегла пациентов с COVID-19 в беседе с РИА Новости.

«С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни»,

— заявила эксперт.
Баранова подчеркнула, что врачам следует наблюдать за пациентами, которым требуется продолжительное лечение, а также фиксировать, с какими остаточными вирусами они отправляются домой.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Проценко предупредил о третьей волне коронавируса.
Коронавирус , Видео , Джордж Мейсон , РИА Новости
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