Вечорко: «COVID-19 поражает практически весь организм» 

Главврач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова московского департамента здравоохранения Валерий Вечорко в беседе с РИА Новости рассказал, что коронавирус поражает практически весь организм:
"Дело в том, что коронавирусная инфекция поражает, в первую очередь, дыхательный тракт, дыхательную систему. Потом, о чем вы говорите, вызывает микротромбозы — это нарушение целостности сосудов, так называемого эндотелия. Это и поражение желудочно-кишечного тракта, которое протекает в виде мезентериального тромбоза. И поражения центральной нервной системы. Поэтому тут практически весь организм задействован при коронавирусной инфекции".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Проценко предупредил о третьей волне коронавируса.