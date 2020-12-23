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Стопкоронавирус.рф

Вечорко: «COVID-19 поражает практически весь организм» 

Мира Маркина 2 часа назад
Главврач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова московского департамента здравоохранения Валерий Вечорко в беседе с РИА Новости рассказал, что коронавирус поражает практически весь организм:

"Дело в том, что коронавирусная инфекция поражает, в первую очередь, дыхательный тракт, дыхательную систему. Потом, о чем вы говорите, вызывает микротромбозы — это нарушение целостности сосудов, так называемого эндотелия. Это и поражение желудочно-кишечного тракта, которое протекает в виде мезентериального тромбоза. И поражения центральной нервной системы. Поэтому тут практически весь организм задействован при коронавирусной инфекции".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Проценко предупредил о третьей волне коронавируса.
Коронавирус , Видео , РИА Новости
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