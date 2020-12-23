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Стопкоронавирус.рф

27 250 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
27 250 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
27 250 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, зафиксировано 549 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 447 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровело 2 343 967 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Проценко предупредил о третьей волне коронавируса.
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