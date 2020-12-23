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Стопкоронавирус.рф

Через какие подарки легче всего передается коронавирус 

Мира Маркина 2 часа назад
Через какие подарки легче всего передается коронавирус
Фото: depositphotos.com
РИА Новости опросили врачей и выяснили, через какие подарки легче всего передается COVID-19.

"Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трех дней",

— объяснила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
Вместе с тем, по мнению эксперта, внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком вируса. Вдобавок к этому, бактерии нередко размножаются в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Коронавирус при этом дольше живет на твердых поверхностях, в числе которых пластик и нержавеющая сталь.

"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках",

— советует Ненастина.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов советует обрабатывать купленные вещи антисептиком:

"Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты — просто хорошо помыть проточной водой".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне выбрали лучший подарок на Новый год.
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Коронавирус , Владислав Жемчугов , РИА Новости
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