Через какие подарки легче всего передается коронавирус 

РИА Новости опросили врачей и выяснили, через какие подарки легче всего передается COVID-19.
"Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трех дней",
— объяснила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
Вместе с тем, по мнению эксперта, внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком вируса. Вдобавок к этому, бактерии нередко размножаются в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Коронавирус при этом дольше живет на твердых поверхностях, в числе которых пластик и нержавеющая сталь.
"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках",
— советует Ненастина.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов советует обрабатывать купленные вещи антисептиком:
"Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты — просто хорошо помыть проточной водой".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне выбрали лучший подарок на Новый год.