Через какие подарки легче всего передается коронавирус 

РИА Новости опросили врачей и выяснили, через какие подарки легче всего передается COVID-19.

"Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трех дней",

— объяснила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

Вместе с тем, по мнению эксперта, внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком вируса. Вдобавок к этому, бактерии нередко размножаются в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Коронавирус при этом дольше живет на твердых поверхностях, в числе которых пластик и нержавеющая сталь.

"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках",

— советует Ненастина.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов советует обрабатывать купленные вещи антисептиком: