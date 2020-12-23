Тяжелая форма COVID-19 грозит мужчинам бесплодием 

Тяжелая форма COVID-19 может грозить мужчинам бесплодием. Такой вывод сделали российские ученые из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Об этом сообщают "Известия".

Вместе с коллегами из Казахстана специалисты проанализировали результаты спермограммы у 62 мужчин, планировавших принять участие в процедуре ЭКО. Первое исследование было проведено в феврале-марте. Тогда у его участников не выявили отклонений.

Второе исследование проводилось в августе-сентябре. У 32 добровольцев выявили антитела к COVID-19, при этом у них в среднем в полтора-два раза снизилось количество сперматозоидов и их активность.

У трех участников исследования, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, сперматозоидов не оказалось вообще. Ученым еще предстоит выяснить, временное ли это явление или постоянное.