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Стопкоронавирус.рф

Тяжелая форма COVID-19 грозит мужчинам бесплодием 

Мира Маркина 41 минуту назад
Тяжелая форма COVID-19 может грозить мужчинам бесплодием. Такой вывод сделали российские ученые из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Об этом сообщают "Известия".
Вместе с коллегами из Казахстана специалисты проанализировали результаты спермограммы у 62 мужчин, планировавших принять участие в процедуре ЭКО. Первое исследование было проведено в феврале-марте. Тогда у его участников не выявили отклонений.
Второе исследование проводилось в августе-сентябре. У 32 добровольцев выявили антитела к COVID-19, при этом у них в среднем в полтора-два раза снизилось количество сперматозоидов и их активность.
У трех участников исследования, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, сперматозоидов не оказалось вообще. Ученым еще предстоит выяснить, временное ли это явление или постоянное.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Проценко предупредил о третьей волне коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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