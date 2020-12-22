Проценко назвал срок наступления осложнений при COVID-19 

Осложнения при коронавирусе наступают на седьмой-десятый день с начала болезни. Такой срок назвал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью «Российской газете».

«Происходит это чаще всего дома, а на седьмые-восьмые сутки при ухудшении состояния пациенты поступают к нам в стационар», — сказал он.

Проценко также добавил, что весь мир ждет третья волна коронавируса, как это было раньше с другими вирусными эпидемиями. Все предыдущие эпидемии, по его словам, протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.