Проценко рассказал о важности ИВЛ при коронавирусе 

Подключение к аппарату ИВЛ при коронавирусе является крайней мерой спасения жизни, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его слова передает « Российская газета ».

«Летальность [при COVID-19] достаточно высокая, но она была бы стопроцентной у таких пациентов, если бы не искусственная вентиляция легких»,

— сказал он. Врач также отметил, что при здоровых легких к ИВЛ никто подключать не станет.

По словам Проценко, пациентов с коронавирусом госпитализируют, когда у них развивается синдром острой дыхательной недостаточности. Сатурацию, сказал специалист, помогает восстановить кислородная поддержка с помощью лицевой маски.

Если данная процедура не помогает, пациента переводят в отделение реанимации, где есть целый комплекс мер ведения пациента, например, переворот на живот для улучшения оксигенации или высокопоточный кислород.