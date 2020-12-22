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Проценко рассказал о важности ИВЛ при коронавирусе 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Проценко рассказал о важности ИВЛ при коронавирусе
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Подключение к аппарату ИВЛ при коронавирусе является крайней мерой спасения жизни, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его слова передает «Российская газета».

«Летальность [при COVID-19] достаточно высокая, но она была бы стопроцентной у таких пациентов, если бы не искусственная вентиляция легких»,

— сказал он. Врач также отметил, что при здоровых легких к ИВЛ никто подключать не станет.
По словам Проценко, пациентов с коронавирусом госпитализируют, когда у них развивается синдром острой дыхательной недостаточности. Сатурацию, сказал специалист, помогает восстановить кислородная поддержка с помощью лицевой маски.
Если данная процедура не помогает, пациента переводят в отделение реанимации, где есть целый комплекс мер ведения пациента, например, переворот на живот для улучшения оксигенации или высокопоточный кислород.
Ранее Проценко заявил, что пик проблем со здоровьем у носителей коронавирусной инфекции приходится на 7-10-е сутки заболевания.
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Коронавирус , "Российская газета"
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