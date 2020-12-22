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В России нашли 1424 мутации коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
В России нашли 1424 мутации коронавируса
Фото: Depositphotos
В России на текущий момент обнаружено 1424 мутации коронавируса, но «британский» штамм не найден, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 22 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

«Ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку — прим. «Ленты.ру») и патогенности»,

— сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Ранее во вторник директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что повышенной угрозы для человечества от новых штаммов коронавируса не выявлено. По его словам, было исследовано более 1400 различных мутаций. Специалист добавил, что новый коронавирус, как и любой другой вирус постоянно накапливает генетические мутации.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости , Lenta.ru
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