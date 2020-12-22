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Врач из «красной зоны» назвал ошибку при лечении COVID-19 

Мария Грибова 2 часа назад
Врач из «красной зоны» назвал ошибку при лечении COVID-19
Фото: РИА Новости
Фатальную ошибку при лечении коронавируса назвал индийский врач из «красной зоны» Центральной городской больницы Каспийска в Дагестане Алок Мишра. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Медик поделился, что некоторые пациенты с коронавирусом сами доводят себя до критических состояний, принимая слишком много антибиотиков. Он также рассказал, что на днях в больнице умерла женщина, которую дети не пускали в больницу, чтобы лечить дома. По словам медика, россиянка провела на таком лечении около 2-3 недель.
Мишра рекомендует обращаться к участковому при наличии симптомов в течение 2-3 дней. А через неделю можно сделать компьютерную томографию, чтобы отследить признаки пневмонии.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Брюн рассказал о влиянии алкоголя на COVID-19.
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