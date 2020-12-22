Врач из «красной зоны» назвал ошибку при лечении COVID-19 

Фатальную ошибку при лечении коронавируса назвал индийский врач из «красной зоны» Центральной городской больницы Каспийска в Дагестане Алок Мишра. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Медик поделился, что некоторые пациенты с коронавирусом сами доводят себя до критических состояний, принимая слишком много антибиотиков. Он также рассказал, что на днях в больнице умерла женщина, которую дети не пускали в больницу, чтобы лечить дома. По словам медика, россиянка провела на таком лечении около 2-3 недель.

Мишра рекомендует обращаться к участковому при наличии симптомов в течение 2-3 дней. А через неделю можно сделать компьютерную томографию, чтобы отследить признаки пневмонии.