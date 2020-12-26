«Пока сотрудники прививаются, горожане заражаются»

Врач Евгений Пинелис, работающий в одной из больниц Нью-Йорка, рассказал о ситуации с коронавирусом и о том, как проходит вакцинация в США. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится его историей.

Согласно последним данным, за сутки в США выявляют более 200 тысяч инфицированных. За все время пандемии там зафиксировали свыше 18 миллионов случаев COVID-19. По словам Евгения Пинелиса, заболеваемость продолжает расти:

"Рекорды по количеству новых случаев обновляются с завидной регулярностью […] Больше трех тысяч умерших ежедневно уже стали привычным явлением".

В стране уже начали проводить вакцинацию. Как и в России, в первую очередь прививают медицинских работников:

"Вакцинацией у нас заведует город, а потому можно было запастись попкорном и ожидать интересного. Решив сделать все организованно, городские медицинские власти разбили персонал своих больниц по степеням риска".

Врач написал, что в первую группу для вакцинации попали медики старше 60 лет, которые работают в приемном отделении и отделениях интенсивной терапии:

"На их вакцинацию отвели неделю. Естественно, определяя группы риска, никто не проверил демографию персонала. После того, как выяснилось, что неделю отвели на вакцинацию аж шести сотрудников из 35 тысяч, протоколы поменяли, но за цепочками писем и панических сообщений желающих получить заветную дозу до рождества следить было сплошным удовольствием".

Однако, несмотря на начало вакцинации, коронавирус продолжает распространяться. Как рассказал Пинелис, в отличие от весны, больше всего случаев сейчас не в городах, а в деревнях. При этом болеют пациенты не легче, чем в первую волну.