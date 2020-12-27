Что известно о врожденном иммунитете к коронавирусу 

Ученые выявили, что у некоторых людей может быть врожденный иммунитет к коронавирусу. Он проявляется на клеточном уровне, но тест-системы для его проверки слишком дорогие и есть не везде. "Рамблер" рассказывает, что известно о людях с врожденным иммунитетом к COVID-19.

British Medical Journal опубликовал статью со ссылкой на исследования специалистов из разных стран о врожденном иммунитете к коронавирусу. Согласно данным экспертов, врожденный иммунитет к COVID-19 может наблюдаться у 20-50% людей.

Некоторые из авторов исследовании уверены, что такой иммунитет сформировался у людей, которые столкнулись с другими коронавирусами ранее. Дело в том, что подобный тип болезни мог протекать у них как обычная простуда. С ними соглашаются и другие врачи, которые уверены, что "врожденным" такой иммунитет называют ошибочно. Однако это еще не изучено до конца.

Существует два типа иммунитета: антитела и Т-клетки. Первые вырабатываются после того, как человек сталкивается с определенным вирусом, а вторые появляются после контакта с любой болезнью из определенной группы.

Т-клетки уничтожают вирус и формируют клеточную память. Таким образом, когда человек вновь сталкивается с вирусом, он получает на него ответ на уровне клеток.

Этот иммунитет может выработаться и после того, как человек переболел COVID-19. У некоторых людей без антител существует клеточный иммунитет, который предотвратит болезнь при попадании вируса в организм в следующий раз.