Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Что известно о врожденном иммунитете к коронавирусу 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Что известно о врожденном иммунитете к коронавирусу
Фото: depositphotos.com
Ученые выявили, что у некоторых людей может быть врожденный иммунитет к коронавирусу. Он проявляется на клеточном уровне, но тест-системы для его проверки слишком дорогие и есть не везде. "Рамблер" рассказывает, что известно о людях с врожденным иммунитетом к COVID-19.
British Medical Journal опубликовал статью со ссылкой на исследования специалистов из разных стран о врожденном иммунитете к коронавирусу. Согласно данным экспертов, врожденный иммунитет к COVID-19 может наблюдаться у 20-50% людей.
Некоторые из авторов исследовании уверены, что такой иммунитет сформировался у людей, которые столкнулись с другими коронавирусами ранее. Дело в том, что подобный тип болезни мог протекать у них как обычная простуда. С ними соглашаются и другие врачи, которые уверены, что "врожденным" такой иммунитет называют ошибочно. Однако это еще не изучено до конца.
Существует два типа иммунитета: антитела и Т-клетки. Первые вырабатываются после того, как человек сталкивается с определенным вирусом, а вторые появляются после контакта с любой болезнью из определенной группы.
Т-клетки уничтожают вирус и формируют клеточную память. Таким образом, когда человек вновь сталкивается с вирусом, он получает на него ответ на уровне клеток.
Этот иммунитет может выработаться и после того, как человек переболел COVID-19. У некоторых людей без антител существует клеточный иммунитет, который предотвратит болезнь при попадании вируса в организм в следующий раз.
Видео дня. О чем предупреждает шум в ушах
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение