Как восстановить организм после COVID-19 

Терапевт Ольга Змановская рассказала о том, как восстановить организм после перенесенного COVID-19. Эти правила она назвала в беседе с «Московским комсомольцем».

Доктор утверждает, что прежде всего силы стоит направить именно на общее укрепление организма и восстановление легких. Необходимо регулярно заниматься легкими физическими нагрузками, аэробикой, гимнастикой, и не забывать делать дыхательные упражнения. Желательно еще выходить на ежедневную часовую прогулку и ложиться спать до 22.00, чтобы восстановить сон.

Также, по словам Змановской, следует уделить особое внимание питанию. В рацион нужно включить больше белков и витамина C и исключить сладкое, жаренное, соленое и острое. При этом важно употреблять кисломолочные продукты для смягчения последствий приема антибиотиков и добавить в рацион лактулозу и пробиотики.

Кофе и крепкий чай тоже лучше исключить, уверена Ольга. Можно заменить эти горячие напитки на отвары из элеутерококка, женьшеня, лимонника.