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Стопкоронавирус.рф

Как восстановить организм после COVID-19 

Катерина Саломе 1 час назад
Как восстановить организм после COVID-19
Фото: depositphotos.com
Терапевт Ольга Змановская рассказала о том, как восстановить организм после перенесенного COVID-19. Эти правила она назвала в беседе с «Московским комсомольцем».
Доктор утверждает, что прежде всего силы стоит направить именно на общее укрепление организма и восстановление легких. Необходимо регулярно заниматься легкими физическими нагрузками, аэробикой, гимнастикой, и не забывать делать дыхательные упражнения. Желательно еще выходить на ежедневную часовую прогулку и ложиться спать до 22.00, чтобы восстановить сон.
Также, по словам Змановской, следует уделить особое внимание питанию. В рацион нужно включить больше белков и витамина C и исключить сладкое, жаренное, соленое и острое. При этом важно употреблять кисломолочные продукты для смягчения последствий приема антибиотиков и добавить в рацион лактулозу и пробиотики.
Кофе и крепкий чай тоже лучше исключить, уверена Ольга. Можно заменить эти горячие напитки на отвары из элеутерококка, женьшеня, лимонника.
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Комментарии 1
Коронавирус , Московский комсомолец
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