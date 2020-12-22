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Стопкоронавирус.рф

Врач из «красной зоны» назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 

Lenta.ru 3 часа назад
Некоторые пациенты с коронавирусом сами доводят себя до критических состояний, принимая слишком много антибиотиков. Такую фатальную ошибку при лечении COVID-19 назвал индийский врач из «красной зоны» Центральной городской больницы Каспийска в Дагестане Алок Мишра, передает «Комсомольская правда».
Мишра рассказал, что на днях в больнице умерла женщина, которую дети не пускали в больницу, чтобы лечить дома. По словам медика, россиянка провела на таком лечении около 2-3 недель, и ее иммунитет был «буквально выжжен» антибиотиками.
Медик рекомендовал обращаться к участковому при наличии симптомов в течение 2-3 дней. Через неделю можно сделать компьютерную томографию, чтобы отследить признаки пневмонии, указал он. По словам Мишры, внимательное отношение к себе поможет перенести коронавирус легче и без риска для жизни.
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Коронавирус , Видео , Комсомольская правда
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