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Иммунолог оценил эффективность вакцин против новой мутации коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Иммунолог оценил эффективность вакцин против новой мутации COVID-19
Фото: Lenta.ru
Врач-иммунолог Яков Беркун оценил эффективность вакцин против новой мутации коронавируса. Об этом заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим рассказал РИА Новости.
По его словам, зарегистрированные в различных странах препараты могут оказаться вполне действенными против нового штамма вируса. Специалист подчеркнул, что, даже если изменения в геноме заболевания окажутся значительными, то ученые все равно смогут доработать вакцины в кратчайшие сроки.
При этом иммунолог пояснил, что пока нет никакой достоверной информации о мутировавшем коронавирусе. Он отметил, что за прошедший год должна была произойти тысяча мутаций заболевания, однако не одна из них значительно не изменила вирус.
Ранее ученый Нил Фергюсон рассказал об опасности новой мутации коронавируса для детей. По его словам, доля случаев заражения детей данным штаммом значительно выше, чем у уже известного варианта заболевания.
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.
Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.
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Коронавирус , Нил Фергюсон , РИА Новости
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