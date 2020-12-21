Ученый считает новый вид COVID более опасным для детей 

"Нам нужно собрать больше информации о том, как он (новый вид коронавируса) себя ведет. Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей… Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но мы можем видеть это в данных (статистике)", — сказал Фергюсон на брифинге.