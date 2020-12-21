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Стопкоронавирус.рф

Ученый считает новый вид COVID более опасным для детей 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Ученый считает новый вид COVID более опасным для детей
Фото: Вечерняя Москва
Новый вид коронавируса в большей степени заразен для детей, чем ранее известный вариант, считает член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, профессор лондонского Imperial College Нил Фергюсон.

"Нам нужно собрать больше информации о том, как он (новый вид коронавируса) себя ведет. Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей… Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но мы можем видеть это в данных (статистике)", — сказал Фергюсон на брифинге.

По его словам, ученые продолжают исследовать новую мутацию, но уже располагают подтвержденными свидетельствами того, что данный вариант вируса как минимум на 50% более заразен, чем ранее известный вирус.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Нил Фергюсон , Минздрав РФ
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