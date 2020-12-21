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Стопкоронавирус.рф

Что будет с COVID-19 после Нового года 

Lenta.ru 38 минут назад
Что будет с COVID-19 после Нового года
Фото: Lenta.ru
Эксперты полагают, что в ближайшие два месяца пандемия COVID-19 не закончится. Такой сценарий развития ситуации с коронавирусом они представили «Известиям».
По мнению специалистов, будут новые волны и фазы развития коронавируса. Кроме того, после новогодних каникул может произойти заметный всплеск заболеваемости в стране. «Увеличение числа больных и умерших после Нового года практически неизбежно», — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.
При этом, по его словам, подъем заболеваемости будет небольшим, поскольку часть людей уже переболела, а круг общения на новогодние праздники не должен сильно меняться. «Так что, если люди не начнут активно ездить по стране, широкого распространения не будет», — подчеркнул он.
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников считает, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации с распространением коронавируса в России — постепенное, но очень медленное затухание эпидемии вплоть до конца января. При этом возможно новое ухудшение ситуации к концу месяца из-за возвращения школьников в классы.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что есть два сценария развития ситуации с COVID-19 после новогодних праздников, и оба они зависят от людей. По словам Горелова, если россияне будут нарушать рекомендации и правила профилактики коронавируса во время новогодних праздников, в январе может наступить новый подъем заболеваемости.
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Коронавирус , Борис Овчинников , Александр Горелов , МГУ , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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