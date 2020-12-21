Что будет с COVID-19 после Нового года 

Эксперты полагают, что в ближайшие два месяца пандемия COVID-19 не закончится. Такой сценарий развития ситуации с коронавирусом они представили «Известиям»

По мнению специалистов, будут новые волны и фазы развития коронавируса. Кроме того, после новогодних каникул может произойти заметный всплеск заболеваемости в стране. «Увеличение числа больных и умерших после Нового года практически неизбежно», — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.

При этом, по его словам, подъем заболеваемости будет небольшим, поскольку часть людей уже переболела, а круг общения на новогодние праздники не должен сильно меняться. «Так что, если люди не начнут активно ездить по стране, широкого распространения не будет», — подчеркнул он.

Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников считает, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации с распространением коронавируса в России — постепенное, но очень медленное затухание эпидемии вплоть до конца января. При этом возможно новое ухудшение ситуации к концу месяца из-за возвращения школьников в классы.