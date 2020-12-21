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Стопкоронавирус.рф

Женщины рассказали о новых последствиях коронавируса 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Женщины рассказали о новых последствиях коронавируса
Фото: Газета.Ru
Переболевшие COVID-19 британки рассказали о преждевременной менопаузе после болезни, пишет Daily Mail.
Дон Найт из Сомерсета перенесла коронавирус в марте, когда вернулась из путешествия в Таиланд. Болезнь затянулась на несколько недель и помимо привычных симптомов, у 46-летней женщины не наступили критические дни.

"Мои симптомы COVID-19 были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных было наименьшей из моих проблем", — призналась собеседница издания.

Симптомы болезни затянулись на несколько месяцев. Женщина чувствовала слабость, спутанность сознания — привычные признаки "затяжного COVID-19".
В июне она пошла к врачу после того, как почувствовала обострение симптомов — участился пульс и появился жар в руках и ногах. Анализ крови показал, что уровень репродуктивных гормонов пациентки — эстрогена, прогестерона и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) — был на "постменопаузальном" уровне.
Врач констатировал, что у Дон прошла менопауза. Женщина была сильно удивлена, так не имела никаких предпосылок к этому.
Похожий случай был у 47-летней Анны Марии Грив из Шоттса. Она перенесла коронавирус в марте. Среди симптомов был кашель, затрудненное дыхание и потеря вкуса и обоняния, а спустя месяц у нее не наступили месячные, хотя всего год назад она была беременна. При этом симптомы COVID-19 у нее сохраняются уже несколько месяцев.

"У меня нет выбора, кроме как смириться с концом моей фертильности. Но у меня не было времени на подготовку", — сказала британка.

Как рассказала основательница одного из фейсбук-сообществ пациентов с коронавирусом Клэр Хасти, по всему миру у женщин с COVID-19 отмечались нарушения менструального цикла.
"У некоторых длительные симптомы COVID усилились во время менструации", — пояснила она.
Врач-терапевт, специализирующаяся на проблемах женского здоровья, Луиза Ньюсон отметила, что такие симптомы затяжного COVID-19, как головокружение, утомляемость и спутанность сознания, характерны и для менопаузы, что может означать наличие связи между этими явлениями.

"Наиболее распространенная группа людей, страдающих длительным COVID-19, — это люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут быть их симптомами", — сказала она.

Ньюсон отмечает необходимость выяснить, вызваны ли эти явления вирусом из-за поражения яичников, защитной реакцией организма на возникшую угрозу здоровью, или менопауза наступила вовремя.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено почти 75 миллионов человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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