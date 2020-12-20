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Мужчина с COVID-19 провел семь месяцев в больнице 

Lenta.ru 4 часа назад
Мужчина с COVID-19 провел семь месяцев в больнице
Фото: Lenta.ru
В Великобритании мужчина с COVID-19 провел семь месяцев в больнице и выздоровел после того, как врачи трижды хотели отключить его от системы жизнеобеспечения. Об этой истории сообщает The Mirror.
57-летний Али Сакаллиоглу пролежал в больнице 222 дня, и врачи трижды велели его пятерым детям попрощаться с отцом. Однако те отказались дать ему умереть и попросили медиков перевернуть отца на живот в последней попытке спасти ему жизнь.

«Надежда была всем, что у нас было, и мы знали, что он не сдастся»,

— рассказал сын пациента.
Али вернулся домой в прошлом месяце, возвращение отца стало лучшим подарком на Рождество для его родных. Мужчина планирует отметить праздник вместе с живущим с ним сыном и своей 52-летней возлюбленной Шиной. Он также пытается получить вакцину, чтобы вернуться к работе таксистом, не опасаясь, что болезнь снова поразит его.
Ранее муж и жена из американского штата Техас умерли в с разницей в две минуты от осложнений после заражения COVID-19. Сын пары вместе с другими членами семьи принял непростое решение отключить их от системы поддержания жизнедеятельности. В воскресенье, 13 декабря, врачи в последний раз сдвинули их кровати вместе. Они сцепили их пальцы, и пара скончалась с разницей в несколько минут, держась за руки.
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