В Великобритании мужчина с COVID-19 провел семь месяцев в больнице и выздоровел после того, как врачи трижды хотели отключить его от системы жизнеобеспечения. Об этой истории сообщает The Mirror.

57-летний Али Сакаллиоглу пролежал в больнице 222 дня, и врачи трижды велели его пятерым детям попрощаться с отцом. Однако те отказались дать ему умереть и попросили медиков перевернуть отца на живот в последней попытке спасти ему жизнь.

«Надежда была всем, что у нас было, и мы знали, что он не сдастся»,

— рассказал сын пациента.

Али вернулся домой в прошлом месяце, возвращение отца стало лучшим подарком на Рождество для его родных. Мужчина планирует отметить праздник вместе с живущим с ним сыном и своей 52-летней возлюбленной Шиной. Он также пытается получить вакцину, чтобы вернуться к работе таксистом, не опасаясь, что болезнь снова поразит его.

Ранее муж и жена из американского штата Техас умерли в с разницей в две минуты от осложнений после заражения COVID-19. Сын пары вместе с другими членами семьи принял непростое решение отключить их от системы поддержания жизнедеятельности. В воскресенье, 13 декабря, врачи в последний раз сдвинули их кровати вместе. Они сцепили их пальцы, и пара скончалась с разницей в несколько минут, держась за руки.