Кто подвержен риску повторного заражения COVID-19 

«У меня нет убеждения, что повторное заражение происходит. Теоретически оно возможно, базис для этого существует. Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации. Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние», — подчеркнул эпидемиолог.