Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

Кто подвержен риску повторного заражения COVID-19 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Кто подвержен риску повторного заражения COVID-19
Фото: depositphotos.com
Повторное заражение коронавирусом возможно. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Но, как отметил специалист, на практике он этого пока не встречал.

«Я слышал, что повторные заражения существуют, но я их пока не видел. Детальное расследование повторных случаев не подтвердило заболевание», — рассказал он телеканалу «Звезда».

Также Тотолян сообщил, что в большей степени риску повторного заражения COVID-19 подвержены люди со слабым иммунитетом.

«У меня нет убеждения, что повторное заражение происходит. Теоретически оно возможно, базис для этого существует. Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации. Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние», — подчеркнул эпидемиолог.

Тотолян отметил, что зачастую тесты показывают неверный результат, существуют лабораторные ошибки, поэтому всегда надо проводить более детальное обследование.
Видео дня. Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ТК «Звезда»: последние новости
Россиян предупредили о вреде витаминов при вирусных заболеваниях Россиян предупредили о вреде витаминов при вирусных заболеваниях Названа наиболее заразная группа пациентов с COVID-19 Названа наиболее заразная группа пациентов с COVID-19 Российские медики научились прогнозировать тяжесть течения коронавируса Российские медики научились прогнозировать тяжесть течения коронавируса
Комментарии
Коронавирус , Арег Тотолян , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение