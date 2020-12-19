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Стопкоронавирус.рф

Ученые прокомментировали данные о новом типе коронавируса из ЮАР 

РИА Новости 4 часа назад
Что говорят ученые о новом типе COVID-19 из ЮАР
Фото: depositphotos.com
Обнаруженная в ЮАР мутация коронавируса не является опасной, заявил вирусолог Александр Чепурнов.
По его словам, она способствовала лишь ускоренному распространению инфекции.

"Это неприятная вещь, но вакцинам эта мутация не угрожает", — сказал врач в комментарии Ura.ru.

С ним согласился член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов. Ученый считает, что на новую мутацию пока не стоит обращать внимание, поскольку изменения не оказывают существенного влияния на преодоление вирусом вакцинного иммунитета.
Ранее африканские генетики сообщили об обнаружении новой для страны мутации коронавируса. Результаты их исследований показали, что разновидность, названная 501. V2, распространяется быстрее других мутаций и может влиять на тяжесть течения болезни среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.
До этого о новой мутации вируса сообщали в других странах, в том числе Великобритании и Австралии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Коронавирус , Сергей Нетесов , Александр Чепурнов , РАН , РИА Ura.ru
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