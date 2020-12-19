Что говорят ученые о новом типе COVID-19 из ЮАР

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По его словам, она способствовала лишь ускоренному распространению инфекции.

"Это неприятная вещь, но вакцинам эта мутация не угрожает", — сказал врач в комментарии Ura.ru.

С ним согласился член-корреспондент РАН , доктор биологических наук Сергей Нетесов . Ученый считает, что на новую мутацию пока не стоит обращать внимание, поскольку изменения не оказывают существенного влияния на преодоление вирусом вакцинного иммунитета.

Ранее африканские генетики сообщили об обнаружении новой для страны мутации коронавируса. Результаты их исследований показали, что разновидность, названная 501. V2, распространяется быстрее других мутаций и может влиять на тяжесть течения болезни среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

Австралии. До этого о новой мутации вируса сообщали в других странах, в том числе Великобритании