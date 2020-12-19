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Роспотребнадзор назвал два сценария конца пандемии в РФ 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Роспотребнадзор назвал два сценария конца пандемии в РФ
Фото: Lenta.ru
Пандемия коронавируса в России может завершиться к весне или еще раньше. Такие два сценария озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — сказала она.

В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что после окончания пандемии новый коронавирус может продолжать циркулировать в популяции.

«Вакцинация поможет нам избавиться [от пандемии COVID-19]. Циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени», — сказал министр.

В России с начала эпидемии было зафиксировано 2 819 429 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 подтвержден у 28 209 пациентов. Больше всего случаев в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
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Коронавирус , Анна Попова , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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