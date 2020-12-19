Как протекают две стадии COVID-19 

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По его словам, первая протекает в форме ОРВИ. У людей с хорошим врожденным противовирусным иммунитетом заболевание заканчивается на этом этапе, отметил специалист.

При слабом иммунитете наступает вторая стадия — вирусемия. В этом случае вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и распространяется по организму, объяснил Болибок.

Он добавил, что примерно через неделю организм начинает вырабатывать антитела, но из-за особенностей вируса это может только усугубить течение болезни.

"Эти антитела начинают атаковать вирус, а он уже в сосудистой оболочке. Получается, что иммунная система атакует собственный организм. Начинается воспалительный процесс", — уточнил врач.

Иммунолог рекомендовал не запускать процесс и своевременно обращаться к медикам, а после выхода из острой фазы заболевания сразу начинать курс восстановительной терапии.