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Стопкоронавирус.рф

Как протекают две стадии COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 39 минут назад
Как протекают две стадии COVID-19
Фото: Парламентская газета
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал "Российской газете" о течении COVID-19, выделив две стадии болезни.
По его словам, первая протекает в форме ОРВИ. У людей с хорошим врожденным противовирусным иммунитетом заболевание заканчивается на этом этапе, отметил специалист.
При слабом иммунитете наступает вторая стадия — вирусемия. В этом случае вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и распространяется по организму, объяснил Болибок.
Он добавил, что примерно через неделю организм начинает вырабатывать антитела, но из-за особенностей вируса это может только усугубить течение болезни.

"Эти антитела начинают атаковать вирус, а он уже в сосудистой оболочке. Получается, что иммунная система атакует собственный организм. Начинается воспалительный процесс", — уточнил врач.

Иммунолог рекомендовал не запускать процесс и своевременно обращаться к медикам, а после выхода из острой фазы заболевания сразу начинать курс восстановительной терапии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Владимир Болибок , "Российская газета"
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