Ученые в ЮАР нашли новую мутацию коронавируса 

Ученые в Южно-Африканской Республике заявили, что во время второй волны распространения коронавируса была обнаружена новая для страны мутация заболевания. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

Так, по словам генетиков, разновидность инфекции, которую назвали 501. V2, распространяется быстрее, чем ранее обнаруженные мутации. Также 501. V2 чаще приводит к тяжелому течения коронавируса у молодых людей, не имеющих сопутствующих заболеваний.

минздраве уточнили, что до обнаружения новой формы мутации инфекции в стране о ней сообщили в некоторых других странах, в частности, в Великобритании и Австралии.