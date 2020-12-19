Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Ученые в ЮАР нашли новую мутацию коронавируса 

Вечерняя Москва 1 час назад
Ученые в ЮАР нашли новую мутацию коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые в Южно-Африканской Республике заявили, что во время второй волны распространения коронавируса была обнаружена новая для страны мутация заболевания. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.
Так, по словам генетиков, разновидность инфекции, которую назвали 501. V2, распространяется быстрее, чем ранее обнаруженные мутации. Также 501. V2 чаще приводит к тяжелому течения коронавируса у молодых людей, не имеющих сопутствующих заболеваний.
В минздраве уточнили, что до обнаружения новой формы мутации инфекции в стране о ней сообщили в некоторых других странах, в частности, в Великобритании и Австралии.
Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе отметил, что несмотря на то, что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства, повода для паники населения на данный момент нет. Он призвал граждан продолжать носить маски и перчатки, а также следовать другим правилам, введенным из-за пандемии, передает РИА Новости.
Видео дня. Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
Вечерняя Москва: последние новости
Врач предупредила о вреде приема витаминов при коронавирусе Врач предупредила о вреде приема витаминов при коронавирусе Биолог назвала фактор, повышающий риск тяжелого течения COVID-19 у здоровых людей Биолог назвала фактор, повышающий риск тяжелого течения COVID-19 у здоровых людей Названы необратимые последствия тяжелого течения COVID-19 для пожилых Названы необратимые последствия тяжелого течения COVID-19 для пожилых
Комментарии
Коронавирус , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение