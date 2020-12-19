Как коронавирус поражает легкие 

Иммунолог Владимир Болибок назвал главной опасностью коронавируса то, что он может попасть в кровь и распространиться по всем органам. Поэтому поражение лёгких часто происходит даже без кашля, поскольку воспаляется кровеносная система лёгких.

В участках воспалений нарушается кровообращение, из-за чего человеку становится трудно дышать.

Коронавирус в лёгких отфильтровывается. И воспаление возникает не со стороны сосудистого русла, а капилляров лёгких. Поэтому бывает, что кашля нет. Потому что в воздухоносных путях нет ни слизи, ни мокроты. А воспалилась кровеносная система лёгких, — пояснил врач в беседе с «Российской газетой».

При этом, по словам доктора, воспаление может происходить где угодно. Это и ткани головного мозга, и поджелудочной железы, капилляры кишечника, печени, почек.

По мнению специалистов, поражение лёгких после коронавируса может провоцировать туберкулёз. Но вероятность заболеть им возникает только при совокупности ряда факторов.

Чтобы восстановить лёгкие, нужно спать не менее восьми часов, питаться четыре раза в день, не курить и не употреблять алкоголь.