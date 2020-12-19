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Стопкоронавирус.рф

Почему при коронавирусе нельзя принимать витамины 

Lenta.ru и ещё 7 4 часа назад
Врач-терапевт Людмила Лапа предупредила о вреде приема витаминов при вирусных заболеваниях. Об этом директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой рассказала ТАСС.
По ее словам, вирусы «любят» витамины, поэтому во время болезни совершенно не нужно их применять, так как тем самым можно лишь поддержать болезнь. Специалист отметила, что вирусные заболевания, в том числе коронавирус, получают энергию от витаминов. При этом врач подчеркнула, что витамины являются важной частью профилактики заболеваний и восстановления организма после выздоровления.
Помимо этого, Лапа советует не употреблять витамины без назначения врача. Эксперт также добавила, что особо осторожно принимать витамины следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как в худшем случае при неправильном приеме они могут разрушить иммунитет пациента.
Ранее британские врачи обнаружили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Кроме того, как рассказал доктор Гаррет Дэвис, реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая цитокиновый шторм.
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Коронавирус , Видео , ИТАР-ТАСС
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