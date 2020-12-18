Вирусолог оценил вероятность смерти из-за вакцины от COVID-19 

Вирусолог Виталий Зверев рассказал, что будет, если сделать сразу две разные прививки от коронавируса. Своим мнением врач поделился с Sobesednik.ru.
Зверев уверен, что испытывать на себе сразу две вакцины, например, американскую и российскую, опасно:
«Никто не проводил и не будет проводить таких экспериментов. Мы не знаем, как поведет себя организм».
Вирусолог также предполагает, что в этом случае исход может быть летальным. Он вспомнил случай с вакциной против вируса SARS: ее производство было прекращено, когда стали погибать подопытные хорьки.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Роспотребнадзор сообщил о клеточном иммунитете к COVID-19.