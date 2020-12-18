Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Стопкоронавирус.рф

Вирусолог оценил вероятность смерти из-за вакцины от COVID-19 

Мария Грибова 30 минут назад
Вирусолог оценил вероятность смерти из-за вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Вирусолог Виталий Зверев рассказал, что будет, если сделать сразу две разные прививки от коронавируса. Своим мнением врач поделился с Sobesednik.ru.
Зверев уверен, что испытывать на себе сразу две вакцины, например, американскую и российскую, опасно:

«Никто не проводил и не будет проводить таких экспериментов. Мы не знаем, как поведет себя организм».

Вирусолог также предполагает, что в этом случае исход может быть летальным. Он вспомнил случай с вакциной против вируса SARS: ее производство было прекращено, когда стали погибать подопытные хорьки.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Роспотребнадзор сообщил о клеточном иммунитете к COVID-19.
Видео дня. Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
Коронавирус , Виталий Зверев , Роспотребнадзор , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение