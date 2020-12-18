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Вирусолог оценил вероятность смерти из-за прививок от коронавируса 

ИД «Собеседник» 46 минут назад
Вирусолог оценил вероятность смерти из-за прививок от коронавируса
Фото: ИД "Собеседник"
Массовая вакцинация против COVID-19 продолжает вызывать жаркие споры. Многие отнеслись к выходу российской вакцины против коронавируса «Спутник V» скептически: мол, слишком мало информации о ней. Но есть и те, кто любой ценой готов привиться против проклятой «короны». Что будет, если не выбирать между вакцинами, а сделать сразу две прививки разными препаратами — «для надежности» — в течение небольшого промежутка времени, Sobesednik.ru рассказал известный вирусолог Виталий Зверев.
— Испытывать на себе сразу две вакцины — например, американскую и российскую, крайне опасно, — уверен Виталий Зверев. — Никто не проводил и не будет проводить таких экспериментов. Мы не знаем, как поведет себя организм. Это эксперимент из серии «безумству храбрых поем мы песню».
Может ли финал быть летальным? По словам вирусолога, теоретически может. Вообще, в истории медицины были случаи, когда люди погибали от «недоделанных», недопроверенных вакцин.
— Когда была разработана вакцина против лихорадки денге (острая вирусная инфекция, которую еще называют болезнью болящих костей. — Прим. Sobesednik.ru), никто не обратил внимания, что животные в экспериментах погибали. На Филиппинах закупили 700 тысяч доз вакцин, и 600 детей умерли, когда встретились с инфекцией (это было в 2016 году. — Прим. Sobesednik.ru). А остальные перенесли ее тяжелее, чем непривитые. Все закончилось трагически, был судебный процесс, — говорит Виталий Зверев. Вирусолог также вспоминает случай с вакциной против вируса SARS: ее производство было прекращено, когда стали погибать подопытные хорьки. Была история с вакциной против полиомиелита — тогда заболевали привитые, и с ротавирусной инфекцией, которую пришлось изъять из обращения после серии ЧП.
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Коронавирус , Виталий Зверев , ИД "Собеседник"
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