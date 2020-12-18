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Американские ученые разделили тяжелую форму COVID-19 на две фазы 

Vse42.ru и ещё 4 2 часа назад
Ученые разделили тяжелую форму COVID-19 на две фазы
Фото: Vse42.ru
Исследователи из Массачусетской больницы выявили две фазы тяжелой формы коронавируса.
Специалисты изучили материалы вскрытия больных, погибших от коронавируса, и пришли к выводу о двух фазах инфекции у пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19.
На первой, ранней, фазе вирусная нагрузка повышает экспрессию генов для запуска иммунной реакции. На второй, поздней, стадии вирус отсутствует в тканях, но легкие уже слишком сильно повреждены, а их восстановление затруднено.
Помимо этого, данные показали, что реакция иммунитета на COVID-19 варьируется как между людьми, так и даже в разных частях одного легкого конкретного пациента, пишет "РИА Новости".
Ранее сообщалось, что российские ученые нашли способ прогнозировать тяжесть течения и исход COVID-19.
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Коронавирус , РИА Новости
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