Ученые разделили тяжелую форму COVID-19 на две фазы

Исследователи из Массачусетской больницы выявили две фазы тяжелой формы коронавируса.

Специалисты изучили материалы вскрытия больных, погибших от коронавируса, и пришли к выводу о двух фазах инфекции у пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19.

На первой, ранней, фазе вирусная нагрузка повышает экспрессию генов для запуска иммунной реакции. На второй, поздней, стадии вирус отсутствует в тканях, но легкие уже слишком сильно повреждены, а их восстановление затруднено.

Помимо этого, данные показали, что реакция иммунитета на COVID-19 варьируется как между людьми, так и даже в разных частях одного легкого конкретного пациента, пишет "РИА Новости".