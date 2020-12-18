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Как проявляется постковидный синдром? Отвечает врач 

Medical Note 8 часов назад
Как проявляется постковидный синдром
Фото: Medical Note
Выздоровление после коронавируса может затянуться и перейти в так называемый постковидный синдром. Насколько часто он встречается и как проявляется, радио Sputnik рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.
После выздоровления примерно 20% людей продолжают испытывать симптомы болезни. Это так называемый постковидный синдром. Его проявления чаще всего не тяжелые, но при этом на них жалуется большое количество людей.
Чем старше человек и чем больше у него хронических заболеваний, тем выше риск, что определенные нарушения у него сохранятся, говорит специалист.
Некоторые проявления постковидного синдрома трудно отличить от естественной слабости после любой тяжелой болезни. Чаще всего встречается повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти.
Бывают депрессии и выраженные перепады настроения. Также есть нарушения сердца из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови, рассказал иммунолог.
«При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли», — отметил доктор.
При постковидном синдроме человек не опасен для окружающих, он не распространяет вирус. Однако проблемы со здоровьем после COVID-19 могут приобрести субхронический или хронический характер.
Поэтому важно не пускать ситуацию на самотек, а обратиться к врачу и пройти лечение, предупредил Николай Крючков.
Источник: Радио Sputnik
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Коронавирус , Николай Крючков , ИА Sputnik
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