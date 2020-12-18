В России создали эффективную вакцину от ВИЧ 

Российская вакцина от ВИЧ «КомбиВИЧвак», которую создали специалисты из научного центра «Вектор», оказалась эффективной в выработке антител против смертельно опасного вируса и безопасна для пациентов.

К такому выводу пришли специалисты после тестирования вакцины на добровольцах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра.

По словам ученых, антитела в ВИЧ и цитотоксические Т-лимфоциты после введения двух доз вакцины наблюдались у ста процентов добровольцев, а у 80 процентов — антитела, ликвидирующие ВИЧ-псевдовирусы. Псевдовирусами называют модифицированные вирусные частицы, которые идентичны патогенным вирусам, однако биологически безопасны. Кроме того, была подтверждена безопасность вакцины для человека.

Клинические исследования «КомбиВИЧвак» будут продолжаться до конца 2021 года. Профилактическая вакцина нацелена на несколько основных белков ВИЧ, которые примерно одинаковы у трех подтипов вируса. Препарат должен предотвратить размножение патогена у вакцинированного человека до того, как вирус сумеет «взломать» клетки и встроить свои гены в их геном.