Президент Бразилии раскритиковал американскую вакцину 

Президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил сограждан о рисках вакцинации от COVID-19, заявив, что после прививки можно «стать аллигатором или Суперменом». Его слова приводит интернет-издание UOL.

Бразильский лидер отметил, что не будет прививаться от коронавируса, потому что уже переболел и выработал антитела. Он также раскритиковал американскую фармацевтическую компанию Pfizer за то, что та сняла с себя ответственность за побочные эффекты, вызванные вакциной.

«В контракте компании Pfizer совершенно четко прописано: "Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо побочные эффекты". Если ты станешь аллигатором, это твоя проблема. Если ты превратишься в Супермена, если у женщины отрастет борода, а мужчина заговорит тоненьким голоском — они не имеют к этому никакого отношения. И что еще хуже, эта вакцина портит людям иммунную систему», — заявил Болсонару.