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Президент Бразилии раскритиковал американскую вакцину 

Lenta.ru 51 минуту назад
Президент Бразилии раскритиковал американскую вакцину
Фото: Globallookpress.com
Президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил сограждан о рисках вакцинации от COVID-19, заявив, что после прививки можно «стать аллигатором или Суперменом». Его слова приводит интернет-издание UOL.
Бразильский лидер отметил, что не будет прививаться от коронавируса, потому что уже переболел и выработал антитела. Он также раскритиковал американскую фармацевтическую компанию Pfizer за то, что та сняла с себя ответственность за побочные эффекты, вызванные вакциной.
«В контракте компании Pfizer совершенно четко прописано: "Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо побочные эффекты". Если ты станешь аллигатором, это твоя проблема. Если ты превратишься в Супермена, если у женщины отрастет борода, а мужчина заговорит тоненьким голоском — они не имеют к этому никакого отношения. И что еще хуже, эта вакцина портит людям иммунную систему», — заявил Болсонару.
Ранее Верховный суд Бразилии разрешил наказывать людей за отказ вакцинироваться от коронавируса. Отказавшимся от прививки могут запретить посещение общественных мест или определенные виды деятельности. Суд при этом особо подчеркнул, что насильно прививать никого не будут. Вакцинацию без согласия человека сочли нарушением конституции.
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Коронавирус , Pfizer
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