Фейки о коронавирусе: как появляются и кто распространяет

В феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала волну дезинформации по теме коронавируса информационной эпидемией и призвала бороться с ней. С начала года исследователи из группы "Мониторинг актуального фольклора" зафиксировали около 3,5 млн репостов слухов и фейков в российских социальных сетях. Ее руководитель, социальный антрополог, старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова рассказала ТАСС о том, какие фейки были популярными у россиян и кто их чаще всего распространяет.

Ковидотрицательство…

Наша исследовательская группа изучает ту информацию, которая распространяется по неформальным сетям коммуникации. За первые полгода — с января по август мы зафиксировали около двух миллионов репостов слухов в социальных сетях, с августа по начало декабря — еще полтора миллиона. Статистику собираем с помощью "Медиалогии", которая не видит рассылку в мессенджерах, то есть на самом деле пользователи распространяли слухи намного больше — ведь мы не видим то, что происходит в чатах.

Самая большая группа фейков и в начале года (33%) — это личные "свидетельства" о пустых больницах, а также рассказы, что "коронавирус на самом деле не представляет опасности" и "правительство манипулирует нами под предлогом эпидемии, которая для этого и придумана", а "врачи фальсифицируют диагнозы, чтобы получить выплаты".

…и советы от лжеврачей

На втором месте (31%) — псевдомедицинские советы и инструкции, как надо спасаться. Абсолютный рекордсмен в этой группе — советы "молодого врача из РФ Юры Климова, который изучает вирус Ухань". Его квазимедицинские советы в течение года репостили около 700 тысяч раз. Для сравнения: обвинения Билла Гейтса в создании коронавируса и чипировании населения — репостили 80 тысяч раз с сентября по август. Рекордсмен второй волны — это псевдомедицинская инструкция, которая начинается со слов: "В связи с коллапсом здравоохранения…" В ней содержатся советы, как диагностировать у себя коронавирус и спастись, а также рекомендация повышать щелочной баланс в желудке, чтобы убить вирус (302 тысячи репостов с 14 сентября по 14 декабря).

Мониторинг актуального фольклора, РАНХиГС

Сейчас — во второй волне — появляются новые сюжеты, например: ношение масок — опасно и повышает риск заражения. Кроме того, люди гораздо больше думают о негативных социальных последствиях пандемии и дистанционного образования.

Кто распространяет слухи?

Есть стереотип, что слухи охотнее распространяют пожилые женщины, малообразованные домохозяйки. Но так ли это? Рассмотрим конкретно период "первой волны" пандемии. Согласно нашим данным, женщины распространяют слухи немногим чаще мужчин — 63% против 37%. Но важно уточнить, что женщин в России больше (54% — женщин, 46% — мужчин) то есть женщин среди распространителей слухов только на 9% больше ожидаемого. Большинство распространителей (73%) имеют высшее образование, но мы не видим какое — гуманитарное, техническое, естественнонаучное. Больше половины из них — люди в возрасте от 45 до 55 лет. Почему именно эта группа вовлечена в активное распространение самых разных слухов о пандемии? Дело в том, что на нее приходится тройной удар. Первое — они сами находятся в группе риска из-за возраста и возможных хронических заболеваний. Второе — у них есть дети, у которых меняется жизнь из-за пандемии: школы закрываются, они сидят дома. Третье — на руках у них обычно забота о пожилых родителях, которые наиболее подвержены риску заболеть и чья жизнь также резко поменялась. Поэтому люди из этой возрастной группы фокусируются на любой информации о ковиде и охотнее распространяют ее.

И где?

В первую волну распространение подобных текстов было прерогативой больших городов — Москвы и Петербурга. С осени поток переместился в регионы. Причем регионы охотнее распространяют инструкции на тему, как лечиться, — "есть щелочные продукты, пить горячую воду…" и диагностировать у себя вирус самостоятельно (и женщины чаще распространяют такие тексты). Регионы-рекордсмены — Сибирь, Поволжье, Урал, особенно Пермский край. Это связно с тем, что во время второй волны удар пришелся на регионы, с медициной там хуже, чем в мегаполисах, больницы переполнены. В этой ситуации люди начинают панически пересылать инструкции, "как спастись".

В это же время (сентябрь — декабрь) в Москве и Санкт-Петербурге самые популярные слухи, в которых выражается беспокойство по поводу нынешних социальных ограничений и будущих изменений, а также страхи по поводу грядущей вакцинации.

Больше всего слухов в двух наиболее популярных в России социальных медиа: "Одноклассники" (35,5%) и "ВКонтакте" (30,5%). На третьем месте и с большим отрывом — Facebook (15,6%).

Когда появляются слухи?

Слухи всегда сопровождают длительные чрезвычайные ситуации. При этом в 2020 году самый большой вал слухов возникает не в момент высшей эпидемиологической опасности (во время первой волны пик эпидемии в России был в середине мая, тогда было максимальное число зараженных), а в ситуации максимальной неопределенности, то есть в феврале-марте 2020 года. Именно тогда люди понимают, что их жизнь может измениться, но как именно она изменится, никто не знает: что будет, будет ли эпидемия, дистанционка, карантин. В тот период россияне видели, что Европа закрывается, все отменяется, а у нас все спокойно, все пьют кофе, встречаются с друзьями. Но непонятно, что будет на следующей неделе — будут ли дети учиться в школе, будет ли работа, можно ли будет купить продукты в магазинах? Россияне перестают контролировать ситуацию, а слухи возвращают возможность контроля (пусть даже и воображаемого).

Важно понимать, что вал подобной информации — это закономерность. Нет "вражеского центра", который забрасывает нас фейками, чтобы дестабилизировать обстановку.

Особенности слухов в России

В России многие слухи содержат отсылку на инсайдера — брата мужа, жены, знакомого фсбшника, племянника из администрации. Юра Климов из Уханя — тоже инсайдер, который из самого страшного места посылает нам информацию. Как он появился? В конце января в Китае распространялось много советов из области народной медицины, которые якобы объясняли, как лечиться, что за вирус. Там было много советов из китайской народной медицины — например, надо пить горячую воду. Этот текст приходит на Тайвань, где приписывается "племяннику, который работает в больнице", там он становится больше и уже занимает две-три страницы. 24 февраля он переводится на русский с двух языков — итальянского и китайского. Советы китайского врача меняются на советы российского врача, командированного в Ухань. Юра Климов — это пользователь WhatsApp, который в числе первых распространял фейковое письмо. Кто-то из участников пересылки потерял двоеточие после имени "Юра Климов", и так получился российский врач с таким именем.

Китайские "народные советы" были переведены на английский. Но там не появился никакой Юра из Уханя — его приписали не молодому врачу, "такому же, как мы", а авторитетам — японским врачам, тайваньским экспертам, Стэнфордскому университету.

Насколько это опасно для общества?

С одной стороны, слухи во время пандемии внушают чувство контроля над ситуаци­ей — они объединяют людей и становятся актом символического сопротивления некому внешнему, часто воображаемому врагу. В этом качестве тексты действуют здесь и сейчас, в момент проговаривания текста или осуществления рассылки. А результат следования призывам из этих текстов может наступить в ближайшем (и неопределенном) будущем. Вред здоровью от псевдомеди­цинского совета "дышать парами водки" или от отказа носить маску и соблюдать дистанцию ("потому что коронавируса нет") может наступить через неделю или позже, а может и не наступить вовсе.

"Врач Юра Климов из Уханя" реко­мендовал мазать горло "Бетадином" — это антисептический препарат, не имеющий отношения к профилактике вируса, проводить дыхательную самодиагностику (если хрипов нет, ты здоров) и диагностировать у себя отсутствие коронавируса по наличию насморка — сколько людей, будучи на самом деле больными, провели этот тест, поехали на метро и заразили других людей?

Многие специалисты считают, что опаснее всего конспирологические объяснения, что эпидемии нет, или псев­домедицинские советы. Эксперты по ко­личественному моделированию в эпидемиологии Джули Брайнард и Пол Хантер , изучая поведение людей во время вспышек инфекционных заболеваний, выяснили, что все участники исследования вне зависимости от уровня образования, пола, возраста плохо реагируют на медицинскую пропаганду, но охотно следуют псевдомедицинским советам своего окружения. Авторы создали математическую модель, имитирующую "заражение плохими советами", на основе тех принципов, по которым развиваются настоящие эпидемии. В результате риск заражения инфекционным заболеванием для всей популяции значительно возрастал.

С начала декабря мы заметили всплеск слухов против вакцинации. Прямо сейчас их количество и разнообразие увеличивается, общий объем репостов превысил полмиллиона.