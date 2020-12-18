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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 28 552 новых случая коронавируса 

Даня Виттиг 3 часа назад
В России выявлено 28 552 новых случая коронавируса
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 18% не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 611 летальных исходов, при этому за сутки в России полностью выздоровело 26 093 человека.
Стопкоронавирус.рф
В целом, на сегодняшний день в России выявлено 2 791 220 случаев коронавируса в 85 регионах.
Всего за весь период зафиксирован 49 762 летальных исхода, выздоровело 2 228 633 человека.
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