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Врач рассказал об опасности постковидного синдрома 

Даня Виттиг 1 час назад
Врач рассказал об опасности постковидного синдрома
Фото: depositphotos.com
Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что такое постковидный синдром и кого он поражает чаще всего. Об этом сообщает радио Sputnik.
Слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний — так проявляется постковидный синдром.

"Примерно у 20% людей, в том числе и у молодых, по данным из США, появляются или сохраняются признаки синдрома. Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся", — пояснил врач.

Некоторые из проявлений постковидного синдрома трудно отличить от обычной слабости после любой тяжелой болезни, а другие симптомы определяют четко как последствия COVID-19.

"Наиболее часто встречается повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, даже бывают депрессии и выраженные перепады настроения. Кроме того, есть нарушения со стороны сердца из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли".

Проблемы могут перерасти в хронические недомогания, если не поддерживать свой организм и после выздоровления.
Ранее "Рамблер" сообщал, как восстановить дыхание после COVID-19.
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Коронавирус , Николай Крючков
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