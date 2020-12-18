Врач рассказал об опасности постковидного синдрома 

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что такое постковидный синдром и кого он поражает чаще всего. Об этом сообщает радио Sputnik.

Слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний — так проявляется постковидный синдром.

"Примерно у 20% людей, в том числе и у молодых, по данным из США, появляются или сохраняются признаки синдрома. Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся", — пояснил врач.

Некоторые из проявлений постковидного синдрома трудно отличить от обычной слабости после любой тяжелой болезни, а другие симптомы определяют четко как последствия COVID-19.

"Наиболее часто встречается повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, даже бывают депрессии и выраженные перепады настроения. Кроме того, есть нарушения со стороны сердца из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли".

Проблемы могут перерасти в хронические недомогания, если не поддерживать свой организм и после выздоровления.