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Малышева объяснила появление синяков на телах больных коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Малышева объяснила синяки на телах больных COVID-19
Фото: Lenta.ru
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог, профессор Дмитрий Дупляков объяснили в эфире программы «Жить здорово!», почему на телах людей, которые заразились коронавирусом и проходили лечение в больнице, могут появляться синяки. Выпуск опубликован на YouTube.
По словам Малышевой, больным COVID-19 пациентам часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, которые предотвращают образование микротромбов. «При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки», — добавила телеврач.
Дупляков рассказал, что у каждого пятого человека, который принимает антикоагулянты, встречаются так называемые «досаждающие кровотечения»: речь идет не только о синяках, но и о появлении крови в моче или мокроте. «Но это никак не влияет на прогноз, на жизнь человека. Пройдет некоторое время, эти синяки исчезнут, а вы останетесь жить», — добавил доктор. Он уточнил, что серьезные кровотечения, которые требуют отмены препарата, встречаются менее чем у одного процента пациентов.
Малышева добавила, что у пожилых людей, которые принимают антикоагулянты, синяки могут возникать просто от того, что их взяли за руку. «А уж если они на антикоагулянтах упали, то это синяк бывает… Я помню, упала моя мама, у нее был синяк просто в полтела», — вспомнила телеведущая.
Ранее Малышева рассказала о лучшем способе сбить температуру при коронавирусе. По ее словам, парацетамол подходит абсолютно всем и помогает понизить температуру тела. Врач подчеркнула, что препарат могут принимать даже беременные и кормящие матери, так как его безопасность доказана.
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Коронавирус , Елена Малышева
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