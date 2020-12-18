Малышева объяснила синяки на телах больных COVID-19

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог, профессор Дмитрий Дупляков объяснили в эфире программы «Жить здорово!», почему на телах людей, которые заразились коронавирусом и проходили лечение в больнице, могут появляться синяки. Выпуск опубликован на YouTube

По словам Малышевой, больным COVID-19 пациентам часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, которые предотвращают образование микротромбов. «При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки», — добавила телеврач.

Дупляков рассказал, что у каждого пятого человека, который принимает антикоагулянты, встречаются так называемые «досаждающие кровотечения»: речь идет не только о синяках, но и о появлении крови в моче или мокроте. «Но это никак не влияет на прогноз, на жизнь человека. Пройдет некоторое время, эти синяки исчезнут, а вы останетесь жить», — добавил доктор. Он уточнил, что серьезные кровотечения, которые требуют отмены препарата, встречаются менее чем у одного процента пациентов.

Малышева добавила, что у пожилых людей, которые принимают антикоагулянты, синяки могут возникать просто от того, что их взяли за руку. «А уж если они на антикоагулянтах упали, то это синяк бывает… Я помню, упала моя мама, у нее был синяк просто в полтела», — вспомнила телеведущая.