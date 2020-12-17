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Назван продукт новогоднего стола для больных коронавирусом 

Мария Грибова 2 часа назад
Назван продукт новогоднего стола для больных COVID-19
Фото: depositphotos.com
Профессор, член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон рассказал о полезном продукте на новогоднем столе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам профессора, в организме постоянно образуются свободные радикалы, а антиоксиданты, которые содержатся в мандаринах, способны защитить клетки организма. Этот продукт также содержит витамин молодости и красоты бета-каротин, как сообщила заслуженный врач России Светлана Трофимова. Она также уточнила, что мандарины укрепляют иммунитет и способствуют профилактике онкологии.

«Мандарины улучшают качество сна. В дольках мандаринов содержатся эфирные масла, которые успокаивают организм, эфирные масла похожи. Кроме того, мандарины снижают риск тромбообразования»,

— заявила Трофимова.
А Хавинсон уверен, что мандарины полезны для больных коронавирусной инфекцией.
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