Врачи рассказали, какой кашель может указывать на коронавирус. Об этом сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.

Врач Центра передовых медицинских технологий Нейт Фавини и медицинский специалист Сара Нараян утверждают, что для коронавирусной инфекции больше всего характерен сухой кашель. Если же человек замечает за собой мокроту, то это свидетельствует о наличии обычного респираторного заболевания.

Специалисты также отметили, что только у тридцати трех процентов пациентов, которые были заражены коронавирусом, появлялся влажный кашель. У шестидесяти шести процентов инфицированных коронавирусов был зафиксирован сухой кашель.