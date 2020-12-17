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Стопкоронавирус.рф

Врачи объяснили, какой кашель указывает на коронавирус 

Мария Грибова 1 час назад
Врачи рассказали, какой кашель может указывать на коронавирус. Об этом сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.
Врач Центра передовых медицинских технологий Нейт Фавини и медицинский специалист Сара Нараян утверждают, что для коронавирусной инфекции больше всего характерен сухой кашель. Если же человек замечает за собой мокроту, то это свидетельствует о наличии обычного респираторного заболевания.
Специалисты также отметили, что только у тридцати трех процентов пациентов, которые были заражены коронавирусом, появлялся влажный кашель. У шестидесяти шести процентов инфицированных коронавирусов был зафиксирован сухой кашель.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые назвали способ снизить риск заражения COVID-19.
Коронавирус , Видео
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