Назван продукт новогоднего стола для больных COVID-19

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Профессор, член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон рассказал о пользе мандаринов, которые традиционно бывают на каждом новогоднем столе. Он заявил, что в организме постоянно образуются свободные радикалы. Антиоксиданты, которые содержатся в мандаринах, могут защитить клетки организма от свободных радикалов.

— Мандарины содержат витамин молодости и красоты бета-каротин. Это предшественник витаминов группы А, это мощнейший антиоксидант. Без него не вырабатывается эластин и разрушается коллаген, — сообщила заслуженный врач России Светлана Трофимова

Она добавила, что мандарины укрепляют иммунитет и способствуют профилактике онкологии.

— Мандарины улучшают качество сна. В дольках мандаринов содержатся эфирные масла, которые успокаивают организм, эфирные масла похожи. Кроме того, мандарины снижают риск тромбообразования, — заявила Трофимова.

По словам Хавинсона, мандарины полезны для больных коронавирусной инфекцией. Два–три мандарина пойдут на пользу больным.