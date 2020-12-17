Инфекционист назвал самые эффективные маски

При выборе маски стоит обращать внимание на изделия, которые помогут не только защитить организм, но и не повредить кожу. Об этом россиянам рассказал инфекционист Сергей Неняйкин, передает Комсомольская правда

Неняйкин назвал несколько признаков, по которым можно определить самую эффективную маску. По его словам, стоит обратить внимание на форму маски, крепления, материал и наличие швов.

Медик рассказал, что маска должна быть заострена к носу, высота «языка» — достигать середины переносицы. Он напомнил, что в многоразовых тканевых масках нет металлической пластинки для фиксации на переносице. Кроме того, из-за разной формы лица у прямой маски может оставаться зазор между тканью и кожей, через который могут проникнуть вирусы. Заостренная маска лучше сидит на лице.

Говоря о креплениях, Ненайкин объяснил, что от долгого ношения маски на резинках будут болеть уши. Он предложил два варианта: пластиковые пластины, надевающиеся чуть выше затылка, на которые крепятся резинки вместо ушей, или маска с обычными завязками. Медик отметил, что предпочитает второй вариант.

Врач также посоветовал выбирать двухслойную маску с синтетическим внешним слоем и хлопчатобумажным внутренним. Он объяснил, что хлопчатобумажная ткань сама по себе быстро теряет форму и плотность прилегания, а синтетика может вызывать раздражение кожи.

Чтобы защитить кожу от натирания или следов, стоит выбирать бесшовную маску. Это особенно важно зимой, когда лицо становится влажным под маской из-за теплого воздуха, подчеркнул Ненайкин. Он добавил, что врачи иногда смазывают кожу обычным детским кремом. Если маска натирает переносицу, на нос можно наклеить мягкий пластырь.

Ненайкин добавил, что для защиты очков от запотевания при ношении маски медики нередко используют специальную жидкость, которую можно купить в салоне оптики.