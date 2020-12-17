Назван способ снизить риск заражения COVID-19 у женщин

Снизить риск заражения коронавирусом на 10-15 процентов можно с помощью поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3. Однако эффект отмечается только у женщин. Об этом сообщает медицинский портал Medrxiv.

Ученые из США, Швеции и Великобритании проанализировали приложение COVID Symptom Study, в котором люди из разных стран отмечали, как они перенесли болезнь.

Исследователи просмотрели около 400 тысяч анкет с результатами ПЦР-теста на COVID-19, большая часть анализов была отрицательной. Около половины владельцев этих анкет отметили, что принимали различные пищевые добавки с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что регулярный прием цинка, витамина С или чеснока никак не оказал влияния на риск заболеть, а употребление поливитаминов снижало риск заражения на 13 процентов, витамина D — на 9 процентов, пробиотиков — на 14 процентов, жирных кислот омега-3 — на 12 процентов.