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Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом 

Даня Виттиг 1 час назад
Назван способ снизить риск заражения COVID-19 у женщин
Фото: depositphotos
Снизить риск заражения коронавирусом на 10-15 процентов можно с помощью поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3. Однако эффект отмечается только у женщин. Об этом сообщает медицинский портал Medrxiv.
Ученые из США, Швеции и Великобритании проанализировали приложение COVID Symptom Study, в котором люди из разных стран отмечали, как они перенесли болезнь.
Исследователи просмотрели около 400 тысяч анкет с результатами ПЦР-теста на COVID-19, большая часть анализов была отрицательной. Около половины владельцев этих анкет отметили, что принимали различные пищевые добавки с начала пандемии коронавирусной инфекции.
Выяснилось, что регулярный прием цинка, витамина С или чеснока никак не оказал влияния на риск заболеть, а употребление поливитаминов снижало риск заражения на 13 процентов, витамина D — на 9 процентов, пробиотиков — на 14 процентов, жирных кислот омега-3 — на 12 процентов.
Ранее "Рамблер" сообщал, какое место самое зараженное коронавирусом.
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