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Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом для женщин 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Назван способ снизить риск заражения COVID для женщин
Фото: lenta.ru
Снизить риск заражения коронавирусом на 10–15 процентов можно приемом поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3. Однако эффект отмечается только у женщин, говорится в исследовании опубликованном на портале Medrxiv.
Учеными из США, Швеции и Великобритании под руководством Кристины Менни из Королевского колледжа Лондона было использовано приложение COVID Symptom Study, в котором люди из разных стран записывали информацию о том, как они перенесли болезнь. Исследователи проанализировали около 400 тысяч анкет с результатами ПЦР-теста на COVID-19, большая часть анализов была отрицательной. Около половины владельцев этих анкет отметили, что принимали различные пищевые добавки с начала пандемии коронавирусной инфекции.
Выяснилось, что регулярный прием цинка, витамина С или чеснока никак не оказал влияния на риск заболеть, а употребление поливитаминов снижало риск заражения на 13 процентов, витамина D — на 9 процентов, пробиотиков — на 14 процентов, жирных кислот омега-3 — на 12 процентов. Однако эта корреляция была обнаружена только у женщин.
Ранее россияне рассказали о негативных последствиях самолечения при коронавирусе. Пренебрежение врачебной помощью привело инфицированных граждан к ряду негативных последствий, в частности сыпи, тошноте, гастриту, проблемам с почками, головокружениям и повышенному давлению. Заболевшие пытались самостоятельно вылечить COVID-19 с помощью антибиотиков, витамина D и гормональных препаратов.
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